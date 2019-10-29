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وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:48 م
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وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
أمنية فوزي
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الإدارة الأمريكية وجهت دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا لعقد لقاء في الولايات المتحدة الأمريكية في 6 نوفمبر المقبل في وجود ممثلي الإدارة الأمريكية للتباحث في إطار المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، إلى أن مصر وجدت، بعد سلسلة كبيرة من المفاوضات استمرت لمدة 4 سنوات، أنه من الأهمية أن يتم العمل في التوصل إلى اتفاق مع ضرورة وجود وسيط يقرب وجهات النظر، ويطرح اتفاق منصف وعادل يحقق مصالح الدول الثلاث بشكل عادل، ويكسر الغموض في هذه القضية.

وتابع وزير الخارجية: "نحن نسعى إلى التعاون والبناء، وأن يتم حل كافة القضايا من خلال الوسائل الدبلوماسية والسلمية".
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مصر سد النهضة السودان الإدارة الأمريكية إثيوبيا

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