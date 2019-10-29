مصدر بالرئاسة اللبنانية: عون لن يطلب من الحكومة إدارة شؤون البلاد "مؤقتاً"





أفاد مصدر بالرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "الرئيس ميشال عون، يدرس خطاب استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وأنه لن يطلب من الحكومة الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" .





هذا وقد قدم الحريري، استقالته في وقت سابق من اليوم، معلقاً أنه وصل إلى "طريق مسدود" فيما يتعلق بمحاولة حل المشكلة اللبنانية، التي تشهدها البلاد وسط موجة احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة في لبنان.





كما وضع رئيس الوزراء اللبناني، استقالته بتصرف رئيس الجمهورية اللبنانية.





وصرح الحريري: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".





وتابع رئيس الوزراء المستقيل: "اليوم لا أخفيكم، وصلت لطريق مسدود، لذلك يجب أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، لذلك أنا ذاهب إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشيل عون، وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين، اللذين نزلوا على الساحات للمطالبة بالغيير".



