الكشف عن نادي إبراهيموفيتش الجديد في الدوري الإسباني

قاما شبكة المعلومات بجوجل "ويكيبيديا" بالكشف عن الفريق الجديد للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي عقب إعلانه العودة إلى إسبانيا.





إبراهيموفيتش يعلن عودته إلى إسبانيا





وكان إبراهيموفيتش قد أعلن اليوم الثلاثاء أنه ينوي العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى عقب رحيله عن صفوف لوس أنجلوس هذا الموسم.





وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد سبق له ولعب في الدوري الإسباني الممتاز لصالح نادي برشلونة وبالتحديد في موسم 2009 وحتى موسم 2011.





ويكيبيديا تسخر من زلاتان





وقد قامت شبكة "ويكيبيديا" بوضع إبراهيموفيتش أنه لاعب في صفوف نادي ريال سرقسطه عقب إعلان عودته إلى الدوري الإسباني اليوم.





وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد أكد أنه لن يرحل عن الدوري الأمريكي إلا لنادي في دوري قوي ينافس على بطولات كبيرة.





مشاركات إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي هذا الموسم





وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مع نادي لوس أنجلوس خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الأمريكي الممتاز وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.



