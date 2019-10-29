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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 29 - 10 -2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:39 م
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أسعار اسهم البورصة المصرية
أسعار اسهم البورصة المصرية
نيفين سمير
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اخبار البورصة.. أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 

في إطار متابعة بوابة "الفجر" لأخر أخبار البورصة المصرية، ننشر أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم بحسب أخر تحديث  في موقع البورصة ، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بدافع إتجاهات شرائية من قبل المستثمرين العرب والمصريين ، وحققت  البورصة المصرية  اليوم أرباحاً  بـ .6.4 مليار جنيه  مغلقة عند مستوي 722.9 مليار جنيه، مصحوبة بتحسن ملحوظ في قيم التداولات. 

اخبار البورصة.. مؤشرات البورصة المصرية

وشهدت البورصة المصرية أداء إيجابي للمؤشرات اليوم، ليصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14465 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند عند مستوى 470 نقطة.

أخبار البورصة.. أسعار الأسهم المصرية الأكثر ارتفاعاً اليوم 

تصدر سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية قد جاء علي رأس قائمة الإرتفاعات بالبورصة ، وبنسبة إرتفاع 9.9% وبسعر 14.9 جنيه  ، تلاه سهم سماد مصر (ايجيفرت)بنسبة 8.5% وبسعر 4.4 جنيه ، ثم سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 8.08% وبسعر 5.6 جنيه ، وفي المركز الرابع جاء سهم سيدى كرير للبتروكيماويات بنسبة صعود 5.8% وبسعر 9.7جنيه ، وأخيرا سهم شركة المصرية للدواجن بنسبة إرتفاع 5.4% وبسعر 1.513 جنيه.


أسعار الأسهم الإكثر انخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

احتل سهم راية  لخدمات مراكز الاتصالات رأس قائمة أسعار الأسهم الأسهم الأكثر انخفاضًا اليوم، حيث هبط بنسبة 9.9% عند سعر 7.6 جنيع ، ثم جاء سهم دلتا للانشاء والتعمير بنسبة تراجع 3.9% عند سعر 5.3 جنيه ، ثم سهم الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 3.4% وبسعر 1.59 جنيه ، وجاء في المركز الرابع سهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة تراجع 3.03% وبسعر 5.7 جنيه ، وأخيراً سهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة هبوط 2.5% وبسعر 7.7 جنيه .

وفيما يلي عرض تفصيلي لأسعار جميع الأسهم في البورصة المصرية كالاتي : 

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 
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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 
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