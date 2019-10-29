موعد عودة "جوميز" من الإصابة







أعلن نادي الهلال عن أخر مستجدات إصابة الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي تعرض لها أثناء مشاركته في ديربي الرياض أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين.



يذكر أن النصر قد حقق فوزا ثمينا على الهلال، مساء الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها جوميز، عن تعرضه لكدمة بسيطة في الركبة.



وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة جوميز إلى راحة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ليتمكن بعدها من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.



فيما يواصل الثلاثي محمد كنو، وعمر خربين، وأمير كردي برانجهم التأهيلية.



ويستعد الهلال لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر.

