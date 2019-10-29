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عقب تعيينه.. ماذا تعرف محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات السعودي الجديد؟

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:34 م
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محمد التميمي - محافظ هيئة الاتصالات الجديد
محمد التميمي - محافظ هيئة الاتصالات الجديد
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قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بإصدار أمرًا ملكيًا بتعيين محمد بن سعود بن موسى التميمي في منصب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وعقب محافظ هيئة الاتصالات عقب قرار تعيينه عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر": "أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالشكر والتقدير والامتنان على الثقة الملكية بتعييني محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأسأل الله التوفيق".

* أبرز المعلومات عن محافظ هيئة الاتصالات الجديد:

محافظ هيئة الاتصالات هو إبن محافظة "حوطة بني تميم" التابعة لمنطقة الرياض.

- حصل محافظ هيئة الاتصالات على بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية في عام 2003، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

- حصل محافظ هيئة الاتصالات الجديد على ماجستير في سياسة وتقنيات الاتصالات عام 2004 من جامعة ستراثكلايد بأسكتلندا، ودكتوراه في الاتصالات والشبكات عام 2014 من جامعة بيتسبرج في الولايات المتحدة الأمريكية.

- تخرج محافظ هيئة الاتصالات الجيدد من برنامج إعداد القادة بجامعة هارفارد خلال عامي 2018/2019.

- وشغل محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات سابقًا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدة مناصب.

- عمل محمد التميمي نائبًا مساعد لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة منذ أغسطس 2017.

- كان محافظ هيئة الاتصالات الجديد عضوًا بمجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ يناير 2018.

- شغل محافظ هيئة الاتصالات منصب نائب رئيس لجنة الدراسات في "الاتحاد الدولي للاتصالات" منذ 2016 في سويسرا.

- تولى محافظ هيئة الاتصالات منصب مدير شئون مقدمي الخدمات بين 2015 و 2017، وأخصائي تراخيص بين 2006 و 2009، وأخصائي قوانين بين 2003 و 2006.

- عمل محافظ هيئة الاتصالات الجديد في قسم الدعم الفني في شركة أرامكو خلال 2002.

- تولى محافظ هيئة الاتصالات عدة مناصب قيادية في البلاد التي تعمل على خطة تنموية شاملة تحمل اسم "رؤية السعودية 2030".

- عمل محافظ هيئة الاتصالات في مؤسسات حكومية أخرى بينها شركة النفط العملاقة "ارامكو".

- شارك في تأسيس عدد من الجمعيات التخصصية والبحثية داخل المملكة، ومنها تأسيس جمعية "حماية" لأمن المعلومات ويحمل عضوية مجلس إداراتها، وعمل في مشاريع خصخصة قطاع الاتصالات وفتح السوق، بجانب عمله بالولايات المتحدة الأمريكية بجهات بحثية متعددة.

- عمل لجنة التحكيم بمنتدى الابداع الأوروبي للشبكات اللاسلكية، وعمل لفترات بعضوية لجنة التحكيم بمؤتمر اقتصاديات المشاركة في اللاسسلكيات بالولايات المتحدة، ونشر له عدة ابحاث علمية.

- يعد محافظ هيئة الاتصالات الجديد أحد الخبراء الدوليين في الشبكات اللاسلكية.
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