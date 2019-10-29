جوليا روبرتس تحتفل بعيد ميلادها الـ 52



وبدا أن الصورة مأخوذة في وقت هبت الريح بعنف أطار شعرها الذهبي الطويل، في اللقطة، كانت روبرتس ترتدى معطفًا مخططًا، ووشاحًا أسود منقوش الأوشحة.



لم يفت أصدقائها من الوسط الفني والمشاهير التهنئة، بما في ذلك ريتا ويلسون وجنيفر أنيستون، كتبت ويلسون، 63 مازحا "عيد ميلاد سعيد! أعتقد أنك نقلت الأرقام. إنه 25، صحيح؟ أحبك! ".



بينما يحتفل روبرتس بسنة أخرى من الحياة، فمن المحتمل أنها ستقضيها مع عائلتها، وهم زوجها داني مودر وأطفالهم الثلاثة - توأمان عسلي وفينايوس، 14 عامًا؛ هنري، 12.



على مدار 25 عامًا تقريبًا، قدمت الممثلة الساحرة أدوار حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، كما أنه تم ترشيحها لجائزة الأوسكار 4 مرات وفازت بها مرة واحدة منهم، وكانت الأوسكار كأفضل ممثلة عام 2001 عن دورها في Erin Brockovich.



في 2016، في سن 48، ذهبت جوليا روبرتس لأول مرة إلى مهرجان كان السينمائي لفيلم Money Monster جودي فوستر، وهو العمل الذي صاغ لائحة اتهام ضد الرأسمالية الأمريكية.



كما تصنف جوليا روبرتس كواحدة من أكثر نجمات العالم ثراء بهوليوود، حيث تمتلك شهرة واسعة وذلك بعد تقديمها عدد من الأدوار الناجحة وأبرزها: "Duplicity" و"Charlie Wilson's War" و"Eat Pray Love" و"Mirror Mirror"، وغيرهم.



احتفلت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جوليا روبرتس يوم الاثنين بعيد ميلادها الـ 52 بنشر صورة لها على Instagram تم التقاطها في الهواء الطلق.