Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوليا روبرتس تحتفل بعيد ميلادها الـ 52

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:56 م
Advertisements
جوليا روبرتس
جوليا روبرتس
فتحي خلاف
Advertisements
احتفلت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جوليا روبرتس يوم الاثنين بعيد ميلادها الـ 52 بنشر صورة لها على Instagram تم التقاطها في الهواء الطلق.

وبدا أن الصورة مأخوذة في وقت هبت الريح بعنف أطار شعرها الذهبي الطويل، في اللقطة، كانت روبرتس ترتدى معطفًا مخططًا، ووشاحًا أسود منقوش الأوشحة.

لم يفت أصدقائها من الوسط الفني والمشاهير التهنئة، بما في ذلك ريتا ويلسون وجنيفر أنيستون، كتبت ويلسون، 63 مازحا "عيد ميلاد سعيد! أعتقد أنك نقلت الأرقام. إنه 25، صحيح؟ أحبك! ".

بينما يحتفل روبرتس بسنة أخرى من الحياة، فمن المحتمل أنها ستقضيها مع عائلتها، وهم زوجها داني مودر وأطفالهم الثلاثة - توأمان عسلي وفينايوس، 14 عامًا؛ هنري، 12.

على مدار 25 عامًا تقريبًا، قدمت الممثلة الساحرة أدوار حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، كما أنه تم ترشيحها لجائزة الأوسكار 4 مرات وفازت بها مرة واحدة منهم، وكانت الأوسكار كأفضل ممثلة عام 2001 عن دورها في Erin Brockovich.

في 2016، في سن 48، ذهبت جوليا روبرتس لأول مرة إلى مهرجان كان السينمائي لفيلم Money Monster جودي فوستر، وهو العمل الذي صاغ لائحة اتهام ضد الرأسمالية الأمريكية. 

كما تصنف جوليا روبرتس كواحدة من أكثر نجمات العالم ثراء بهوليوود، حيث تمتلك شهرة واسعة وذلك بعد تقديمها عدد من الأدوار الناجحة وأبرزها: "Duplicity" و"Charlie Wilson's War" و"Eat Pray Love" و"Mirror Mirror"، وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن جوليا روبرتس القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يعرقل انضمام الصفقة الشتوية الأولى إلى ريال مدريد

منذ ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 8 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 10 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ أقل من ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 11 ساعة

كريستيانو رونالدو يقهر ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تكريم الممثل العالمي جورج كلوني عن مجمل أعماله

هل انفصلت جوليا روبرتس عن دانيال مودر ؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status