ولي العهد السعودي وملك الأردن يبحثان العلاقات المتينة بين البلدين

اجتمع ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.

فيما حضر اللقاء من الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونه، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصاديّة الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.





وانطلقت حفل افتتاح النسخة الثالثة لمبادرة الاستثمار في المستقبل في الرياض، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وسيحضره صندوق الاستثمار العام (PIF) ورؤساء الدول وكبار المسؤولين في البلدان والشركات الدولية الكبرى ويساهمون في المناقشات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.



ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قادة الأسواق الناشئة الرئيسية، في هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأربعة زعماء أفارقة.



ويترأس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى يضم وزير الطاقة ريك بيري وجاريد كوشنر، صهر والمستشار الأول للرئيس دونالد ترامب.



ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أيضًا الرؤساء التنفيذيون لشركات إدارة الأصول "بلاك ستون"، و"سوفت بنك"، بالإضافة إلى رؤساء صناديق الثروة السيادية في الكويت والإمارات وسنغافورة وروسيا.



كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك أمريكا، وجي بي مورجان مدرجون في قائمة طويلة من ممثلي البنوك العالمية في المنتدى.



وأعلن PIF تفاصيل مهمة حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، والتي ستستمر حتى 31 أكتوبر، وسط حضور عدد من صانعي القرار البارزين والمستثمرين الرئيسيين والخبراء الدوليين.