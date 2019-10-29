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محلل سياسي: استقالة "الحريري" تضعف لبنان وتخلق فراغ حكومي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:43 م
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سعد الحريري
سعد الحريري
رقية جمال
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قال أسعد الخولي، المحلل السياسي من بيروت، إن استقالة سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، تأتي في مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخ هذا البلد.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كانت استقالة "الحريري" بالاتفاق مع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، فيكون بذلك فعل أمر جيد، في إطار التحضير لحكومة جديدة من شانها معالجة الاوضاع التي يشكو منها اللبنانيين، وترضي المتظاهرين، وتستطيع ان تنقذ الانهيار الاقتصادي في لبنان.

وتابع المحلل السياسي من بيروت، أنه حال كون استقالة "الحريري" بداية لفراغ حكومي وسياسي في البلد، فهذا من شانه أن يضعف البلد ويجعله ينهار بسرعة أكبر، مشددًا على أنه من الصعوبة بمكان تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن لبنان أمام مأزق شديد، ونقطة استفهام كبيرة علينا أن نجد حلًا لما يجري للتوافق بين القوى السياسية على إعطاء المتظاهرين الحقوق التي يطالبون بها.

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الكلمات المفتاحية

ميشيل عون سعد الحريري المتظاهرين الحكومة اللبنانية الانهيار الاقتصادي

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