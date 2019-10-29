Advertisements
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية ألمانيا
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:39 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، هايكو ماس.
صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وقال راضي إن وزير خارجية ألمانيا نقل إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف راضى أن الرئيس أكد الاهتمام بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة فى مصر وكذلك بالخبرات الألمانية العريقة فى مجال التعليم الأساسى والجامعى والفنى، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر جهود مصر وألمانيا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.
Advertisements