عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية ألمانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، هايكو ماس.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.





وقال راضي إن وزير خارجية ألمانيا نقل إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



