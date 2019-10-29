بالورود...تركي آل الشيخ ينهي الخلاف مع الخطيب وبيبو يؤكد على العلاقات الطيبة



حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال وفدا من جانب المستشار تركي آل الشيخ وزير الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.



أسباب زيارة الوفد لرئيس الأهلي



وجاءت زيارة الوفد الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب، من أجل الإطمئنان على حالته الصحية والتأكيد على تمنياته بالشفاء العاجل وعودته إلى مهام عمله.



الخطيب يخضع لحقن بالظهر



كان الكابتن محمود الخطيب، خضع لعملية حقن بالظهر خلال الإسبوع الماضي بأحد مستشفيات الإسكندرية، للتعافي من آلام العمود الفقري.



بيبو يغيب عن إدارة الأهلي بأوامر الطبيب



وغاب رئيس النادي الأهلي عن مهام عمله خلال الأيام الماضية، كما أنه غاب عن رئاسة اجتماع مجلس الإدارة والذي انعقد ظهر أمس الإثنين بفرع الشيخ زايد وترأسه العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة.



بيبو يعبر عن سعادته بالوفد



وعبر الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا.



الخطيب يثمن مشاعر آل الشيخ ويركد على العلاقات الطيبة



وقال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.