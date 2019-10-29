مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس





وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، التيوب

خط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ميليتاو، مارسيلو، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ايسكو

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، فاسكويز، يوفيتش، رودريغو





وشهدت القائمة غياب 8 لاعبين بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان وهم:

• اودريوزولا • ناتشو • اسينسيو • خاميس رودريغيز • فينيسيوس جونيور • غاريث بيل • ماريانو • ابراهيم دياز





أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد مساء يوم غد الاربعاء في الجولة الحادية عشر من الدوري.