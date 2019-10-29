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مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:27 م
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد مساء يوم غد الاربعاء في الجولة الحادية عشر من الدوري.
وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، التيوب
خط الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ميليتاو، مارسيلو، ميندي
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ايسكو
خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، فاسكويز، يوفيتش، رودريغو
وشهدت القائمة غياب 8 لاعبين بأوامر من المدير الفني زين الدين زيدان وهم:
• اودريوزولا
• ناتشو
• اسينسيو
• خاميس رودريغيز
• فينيسيوس جونيور
• غاريث بيل
• ماريانو
• ابراهيم دياز
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