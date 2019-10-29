Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير خارجية ألمانيا يزور الجامع الأزهر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:37 م
Advertisements
وزير خارجية ألمانيا بالأزهر
وزير خارجية ألمانيا بالأزهر
محمود الجلاد
Advertisements
زار وزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس" والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، الجامع الأزهر، وقام الوفد الألماني بجولة في رحاب الجامع الأزهر، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهري.

رحب الدكتور عبد المنعم فؤاد، بـ"هايكو ماس"، موضحا أن الأنشطة التي تتضمنها الأروقة العلمية؛ تقدم ما يحقق مفاهيم السلامِ والوسطيّةِ، التي يتطلعُ إليها العالَمُ المُعاصِرُ.

من جهته، أعرب وزير خارجية ألمانيا عن تقديره للأزهر الشريف، وجهود إمامه الأكبر الحكيمة في ترسيخ قيم الأخوة والسلام العالمي، مشيدا بالطراز المعماري العريق للجامع الأزهر الذي يبعث برسائل لزواره وقاصديه.

Advertisements

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ يوم

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ يوم

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 21 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 3 ساعات

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 18 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

02:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

الزمالك يحسم موقفه من الصفقات الشتوية الجديدة

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status