أول تعليق من فرنسا بعد استقالة رئيس الحكومة اللبنانية

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، إن "استقالة الحريري ستزيد من خطورة الأزمة التي تشهدها البلاد، وفي هذه الحالة، فإن فرنسا تدعو المسؤولين اللبنانيين إلى بذل كل جهد ممكن لضمان استقرار المؤسسات ووحدة لبنان".

وتابع لورديان، في كلمته أمام الجمعية الوطنية: "لبنان تمر بأزمة خطيرة للغاية منذ أسبوعين، مع زيادة احتجاجات المواطنين والحوادث والتوترات ووجود أزمة ثقة".

وكان قد قدم رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، استقالته رسميا للرئيس اللبناني ميشال عون، ووصل الحريري، إلى قصر بعبدا لوضع استقالته في تصرّف الرئيس اللبناني.





وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، أنه سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، تنفيذاً لأبرز مطالب الاحتجاجات اللبنانية غير المسبوقة، التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.





وأوضح الحريري، في كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أن الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: إنه "سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون".





وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".





وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن نية الحريري تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.



