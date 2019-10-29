رئيس الوزراء اللبناني يقدم استقالته رسميا

قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، رسميا استقالته وحكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا.

وجاء تقديم الاستقالة إثر إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمة مقتضبة متلفزة إلى الشعب اللبناني أنه سيضع استقالته وحكومته اليوم الثلاثاء أمام الرئيس اللبناني ميشال عون.

وذكر سعد الحريري في كلمته أنه أراد أن يبلغ الشعب باستقالته قبل تقديمها للرئيس اللبناني.

وقال: " قدمت استقالتي استجابة لمطالب الشارع اللبناني".

وأوضح أنه وصل إلى طريق مسدود بشأن الأزمة اللبنانية الراهنة وأنه بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد مخرج ولكنه لم ينجح في ذلك، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد أكبر من بلاده.