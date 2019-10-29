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"شباب البرلمان" تطالب بإنشاء شركة مساهمة لإدارة المنشآت الرياضية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:16 م
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البرلمان
البرلمان
عبداللطيف هيبة
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طالب النائب طارق السيد، وكيل الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أشرف رشاد، لمناقشة ملف هيئة استاد لقاهرة وكيفية الاستفادة من امكانياته واستغلال ثرواتة الرياضية وغيره، بإنشاء شركة مساهمة لإدارة المنشآت الرياضية.

وأشار "السيد" إلى أن ثلث ايرادات قطاعات الرياضة فى الخارج يكون من المباريات والثلث الثانى من البث الفضائى، والموظفين الحاليين لا يصلحون لادارة المنشآت والامر يحتاج إلى محترفين فى هذا الشأن .

ووجه وكيل لجنة الشباب والرياضة، حديثه لرئيس هيئة الإستاد، قائلا: "اتحاد الكاراتيه نجح فى زيادة إيراداته خلال عام من 16 مليون جنيه إلى 36 مليون رغم أنه لا يملك حجم الاصول الملوكة لهيئة الاستاد ".

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي، علي جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكتبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبلة من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة "ج" من البند "٨" بالمادة الأولي، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلًا من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء علي عرض وزير الزراعة"، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن لفظ "المتاخمة" أثار مشاكل حقيقة عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.

فيما أقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذا الفقره بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب المنشآت الرياضية الكتل السكنية القوانين الشباب والرياضة

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