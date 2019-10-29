إليسا عن استقالة الرئيس الحريري:"شكرًا لأنك سمعت صوت الشعب"

أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها باستقالة الرئيس الحريرى، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع "تويتر".



حيث نشرت تغريدة جديدة كتبت فيها :"ما حدا أكبر من بلدو، الرئيس الحريرى استقال، وأكد إنو بدو يسمع لشعبو، شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد، الله معك".





وكانت لبنان قد تعرضت مؤخرا لحرائق هائلة، تسبب ذلك فى وقوع العديد من الضحايا و الخسائر المادية، وأطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "لبنان تحترق"، و تفاعل معه العديد من الأشخاص والفنانين من خلال نشر فيديوهات وصور الحرائق، مع الدعاء لأهالي البلاد، وبعد ذلك تعرضت لبنان للمظااهرات



وفى سياق مختلفيشار أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في ليلة رأس السنة ، ويعد هذا الألبوم هو الألبوم الأخير في مشوارها الفني بعد أن أصدرت قرار بالاعتزال.



وتتعاون اليسا في ألبومها الجديد عدد مع أشهر شعراء وملحنين الوطن العربي منهم:" أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري" .



تستعد الفنانة إليسا لإحيائها حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الأولمبيا فى باريس ،وذلك يوم ١ نوفمبر القادم.

