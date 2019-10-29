تركي آل الشيخ يطمئن على الخطيب (صور)

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية على الاطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في ظل شعوره ببعض الآلام بالظهر وإلزام الأطباء له بالراحة التامة في الفترة الحالية .





وقام الشيخ بإرسال عبدالرحمن الحمود ممثلا رسميا له لزيارة الخطيب في منزله والاطمئنان على صحته ونقل له تحيات آل الشيخ في ظل عمق العلاقات الطيبة بين الطرفين والود الذي يجمعهما .



