القليوبية.. انفراجه مرورية بالخانكة فور الانتهاء من تسليم كوبري أبو زعبل الجديد بتكلفة 100 مليون جنيه (صور)

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه بعد تسليم كوبري أبو زعبل الجديد الجاري إنشائه على ترعة الإسماعيلية بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه سيحدث إنفراجه مرورية كبيرة، حيث تم إنشاء طريق بديل لمدينة الخانكة وأبو زعبل سيسهم في القضاء على التكدسات المرورية، كما سيتم البدء في عمل الصيانة اللازمة لكوبري الخانكة الرئيسي بمدخل المدينة.



جاء ذلك خلال زيارته لموقع الكوبري والذي تم إنجازه بنسبة 95 % حيث تم الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وجاري أعمال الرصف ووضع الطبقة النهائية ومن المقرر إفتتاحه خلال منتصف الشهر القادم.



كما تفقد محافظ القليوبية اليوم خلال جولة لمدينة الخانكة مشروع إنشاء 113 عمارة و59 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، ويعتبر من المشروعات الضخمة على مستوى الجمهورية، وتم البدء في العمل بالمشروع فى عام 2013، وسيتم الانتهاء منه وتسليمه قريبا وقام المحافظ بتفقد المشروع للوقوف علي آخر تطورات الأعمال الانشائية والانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية بالمشروع.



وخلال الجولة تفقد المحافظ العمارات السكنية وطالب بسرعة الإنتهاء من تسليم باقي الشقق وتسليم الموقع العام واللاند سكيب، مشددا علي ضرورة تذليل أي عقبات تعترض تسليم المشروع،كما اطمأن المحافظ على التشطيبات والدهانات ومطابقتها للمواصفات مطالبا الحفاظ على الشقق السكنية لحين تسليمها للمواطنين.



كما أعطى تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من الخطة الزمنية لرصف الشوارع التي تؤدي إلى هذه المشاريع القومية وازالة اي معوقات.



رافقه خلال الجولة العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات التنفيذية





وعلي جانب آخر ابدي محافظ القليوبية،استياءه من تأخر وبطء الأعمال الإنشائية لمستشفى الخانكة المركزي وخاصة بالموقع العام والخارجي والبنية الأساسية وشبكة الغازات بالمستشفي.



وأعطى مهلة 6 أشهر للشركة المنفذة لتسليم المستشفى بالكامل والإ سيتم سحب الأعمال فورا مشيرا أن الأعمال متابعة بشكل مكثف من قبل رئيس مجلس الوزراء،مؤكدا اننا لن نسمح بأي تأخير أو مبررات غير مقبولة حيث تم تدبير جميع الإعتمادات المالية وتوريد جميع الأجهزة وأعمال الكهرباء والتكييف المركزي وكل ما تلزمه المستشفي.



وجدير بالذكر أن مستشفى الخانكة المركزي بلغت تكلفتها 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي.