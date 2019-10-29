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عاجل.. حقيقة تحرك قطار بدون سائق بمحطة شبين القناطر (بيان رسمي)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:09 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما أثير ببعض المواقع الإعلامية من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.

حيث أكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس اشرف رسلان أنه قد وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد أن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، وذلك أمس الاثنين، وأنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة ذلك والتي نفت حدوث ذلك وأن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة، ورغم ذلك تم صدور تعليمات من رئيس الهيئة للمسئولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق في صحة ما أثير. 

وتابع بيان رسمي صادر عن الهيئة، أنه تم استدعاء المسئولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة، حيث نفوا جميعًا ما أثير بالرسالة ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر والتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة.

ومن جانبها تؤكد هيئة السكة الحديد أنها تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها سلامة مسير القطارات والتحقق من أي بيانات أو رسائل إليها بشأن حركة مسير القطارات.

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