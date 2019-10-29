محمد بن سلمان يهنئ ترامب بنجاح عملية مقتل البغدادى

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الثلاثاء، خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مقتل البغدادي يؤسس لحقبة جديدة وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية.

وقد أثنى ترامب على التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقال البيت الأبيض، في بيان، مساء الاثنين، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، على نجاح المهمة الأمريكية في مقتل مؤسس داعش وزعيمها أبوبكر البغدادي.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فقد شكرترامب، محمد بن سلمان على "الشراكة القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، كما ناقش الطرفان القضايا الإقليمية والثنائية الحاسمة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب في سوريا، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية مقتل أبوالحسن المهاجر مساعد البغدادي والمتحدث باسم داعش في عملية أخرى.