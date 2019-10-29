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رئيس جامعة المنصورة.. إلزام كل طالب بمحو أمية 2 مواطن طوال فترة الدراسة بالجامعة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:00 م
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رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
محمد كشك
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عقد مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم 558 برئاسة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة وحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ووافق المجلس على إلزام كل طالب بمحو أمية 2 مواطن خلال فترة دراسته بالجامعة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الخطة القومية للدولة لمحو الأمية وتعليم الكبار والتي ستُساعد على تحقيق التنمية الشاملة وتحقق رؤية مصر المستقبلية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن محو الأمية يمثّل مهمة قومية فى اطار الحملة القومية للقضاء على الأمية تحت رعاية رئيس الجمهورية سيشارك فيها طلاب كلية التربية للوصول إلى أكبر عدد ممكن ممن لا يعرفون القراءة والكتابة لمحو أميتهم بقرى محافظة الدقهلية، وتستهدف السن من 15 عامًا حيث يبلغ عدد السكان في محافظة الدقهلية في2019 ما يقرب من 7 مليون نسمة بنسبة 6.8% من إجمالي عدد سكان الجمهورية.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة منارة العلم بمحافظة الدقهلية ولها مسئوليات ودور هام تجاه المجتمع المحيط ونشر التعليم فى كافة ربوع وقرى محافظة الدقهلية لمحو أمية المواطنين من خلال طلاب الكليات المختلفة بالجامعة.
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مصر محو امية طلاب اخبار

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