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ضياء رشوان يتلقى خطاب من مرتضى منصور.. ومجلس النقابة يحسم الأمر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:59 م
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ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تلقيه خطابًا من مرتضى منصور رئيس ناي الزمالك، بشأن الأزمة التي كانت وقعت منذ يومين، وصلت إلى محاولة صلح بين الطرفين أمس.

وقال "رشوان" إنه سيعرض هذا الخطاب على مجلس النقابة في اجتماعه اليوم، وهو من سيحسم الأمر.

وكان مرتضى منصور كان قد توجه بسيل من السباب لعضو مجلس النقابة محمود كامل وعدد من الزملاء الصحفيين، أول أمس، خلال حلقة لبرنامج الزمالك اليوم، وهو ما رفضه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية؛ حيث رفضوا الصلح واستمرت دعوات الاحتشاد رفضًا لذلك.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعلنوا عن انتهاء مشكلة الصحفيين مع النادي الأبيض.

وبث برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مقطع فيديو لزيارة "منصور" إلى نقابة الصحفيين حيث أعرب عن تقديره واحترامه للنقابة وأعضائها ورئيسها، ودعا "رشوان" إلى زيارة القلعة البيضاء.

وأكد "منصور" أنه منذ عمله في النيابة وهو دائم التواجد بنقابة الصحفيين، وأنه يحترم جميع أعضائها، مشيرا إلى أنه سيقدم 250 عضوية بنفس الشروط القديمة لأعضاء النقابة، لافتا إلى أن هذا "هدية" إلى النقيب ضياء رشوان.

من جانبه أكد "رشوان" احترام وتقدير الصحفيين لنادي الزمالك، مشددا على أنه مع محاسبة أي شخص يخطئ.

وفي نهاية اللقاء تصافح الطرفان.

وشهدت الأيام الماضية أزمة بين النقابة ونادي الزمالك، على خلفية قرارات النادي بمنع الصحفيين من الدخول، وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن رفضه التام لقرارات النادي المخالفة للقانون وأدان السب والقذف في حق أعضاء النقابة معلنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ضياء رشوان يتلقى خطاب من مرتضى منصور.. ومجلس النقابة يحسم الأمر
ضياء رشوان يتلقى خطاب من مرتضى منصور.. ومجلس النقابة يحسم الأمر
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