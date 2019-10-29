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"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:59 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الثلاثاء، حفل إدارة طامية التعليمية، والتى أقيمت بمدرسة المستقبل الخاصة بمناسبة الذكري 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، واللواء أحمد عبدالمنصف رئيس مجلس مدينة طامية، مروة عبدالعزيز مدير عام إدارة طامية التعليمية، وإدارة المدرسة وعدد من قيادات إدارة طامية التعليمية والطلاب والعلاقات العامة بالمديرية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، وكلمة الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، حيث قدم التهنئة القلبية الخالصة للسيد القائد الرئيس السيسي والشعب المصري وجميع العاملين بالتربية والتعليم وأبنائه الطلاب والطالبات وإدارة المدرسة وجميع الحضور بمناسبة الذكرى 46 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد عبدالله أن تلك الذكرى المجيدة هي خير دليل علي إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، ووفائهم للدفاع عن ارض الوطن الغالي،وتحقيق النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفع راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة.

واستمع الحضور إلى عدة فقرات وطنية متنوعة وكورال مدرسة طامية الرسمية للغات وفقرة غنائية للطالبة عفاف شعبان، مدرسة قصر رشوان الثانوية، وزجل عن مصر للتلميذ عمر محمد حميدة. مدرسة المستقبل الخاصة وكورال غنائي استعراضي لطلاب مدرسة المظاطلى والبحاروة وأغنية ما شربتش من نيلها واغنية وانت ماشي في مصر سلم وأغنية يحكى أن وفقرة فنية للطالبة شمس محمد. مدرسة طامية الثانوية بنات واستعراض رياضي لتلاميذ مدرسة المستقبل الخاصة، وفي ذلك أشاد وكيل تعليم الفيوم بمستوى التلاميذ المتميز وقرر منح عدد من الطلاب الموهوبين فى الحفل شهادات تقدير.

تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر للمستشار العسكري للمحافظة وذلك لحضوره الحفل، وكذلك لإدارة المدرسة ومدير إدارة طامية الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، مؤكدا بضرورة زرع روح الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب.
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
"عبدالله" يشهد احتفالية إدارة طامية التعليمية بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد
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الكلمات المفتاحية

مصر اخبار احتفالية عن نصر أكتوبر احتفالية

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