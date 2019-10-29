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مؤشر سوق دبي المالي يفقد 37.3 نقاط بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:12 م
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بورصة دبي
بورصة دبي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

‘ختتمت تعاملات سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي هبوط ، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بختام الجلسة ، بنسبة 1.35% فاقداً نحو 37.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2739.70 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات على رأسها قطاع العقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 135.3 مليون سهم محققة ما قيمته 234.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2608 صفقة ل31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 5 أسهم.

 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى جاء  في مقدمتها  قطاع العقارات بنسبة 3.32%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.82%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، فقطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.81%.

 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة دبي اليوم  سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.14%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.24%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.29%.

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