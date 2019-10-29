مؤشر سوق دبي المالي يفقد 37.3 نقاط بختام جلسة منتصف الأسبوع





سوق دبي المالي





‘ختتمت تعاملات سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي هبوط ، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بختام الجلسة ، بنسبة 1.35% فاقداً نحو 37.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2739.70 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات على رأسها قطاع العقارات بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 135.3 مليون سهم محققة ما قيمته 234.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2608 صفقة ل31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 5 أسهم.





وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى جاء في مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 3.32%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.82%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، فقطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.81%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة دبي اليوم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.14%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.24%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.29%.



