من هو صبري باشطبجي المكلّف بتسيير وزارة الخارجية؟

أصدرت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بلاغا أعلنت فيه عن إعفاء وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف السيد صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وحول سيرته الذاتية، فإن صبري البشطبجي كان قد ولد في 03 أكتوبر 1963 بمنزل تميم، وهو متحصّل على الأستاذية في اللغات العربية والفرنسية والاسبانية، وماجستير في القانون من كليّة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.





والتحق بوزارة الخارجية سنة 1989 وتقلّد عدة مناصب صلب الوزارة وبالخارج، كما شغل خطّة قنصل عام بليون من 2010 إلى 2011، ثم عيّن سفيرا بالبرازيل من 2013.