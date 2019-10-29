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مؤشر سوق البحرين المالي يغلق جلسة اليوم عند مستوى 1524.77 نقطة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:05 م
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

أغلقت تعاملات سوق البحرين المالي اليوم اليوم الثلاثاء الموافق 29 من أكتوبر 2019، منتصف جلسات الأسبوع ، علي صعود ، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق  بختام تعاملات جلسة ، بنسبة 0.10% رابحا 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1524.77 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والاستثمار ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.5 مليون سهم بقيمة 834 ألف دينار.
 
وقاد قطاع الخدمات الارتفاع ببورصة البحرين ، بنسبة وصلت الي  3.68% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، ثم سهم إبى إم تيرمينالز بنسبة 0.74%، ثم سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.92% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.91%.
 
وعلي مستوي القطاعات ببورصة البحرين ، فقد صعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.39%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 4.04% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.
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