وزير النقل ومتحدث البرلمان يقدمان واجب العزاء في ضحية حادث قطار طنطا

وصل المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وصلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، منذ قليل لمنزل ضحية حادث قطار طنطا.





وكانت شقيقة ووالدة، محمد عيد، ضحية قطار الإسكندرية القاهرة، الذي ألقى بنفسه من القطار، في أثناء سيره، تنفيذا لطلب كمسري القطار، نتيجة عدم امتلاكه ثمن التذكرة، رفضوا استلام شيك من وزارة النقل والمواصلات، بـ100 ألف جنيه.





وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصدرت بيان رسمي حول الواقعة، جاء فيه، أنه أثناء سير قطار رقم 934 مكيف( الاسكندرية الأقصر)، وأثناء مطالبة رئيس القطار ركابين بدفع قيمة الأجرة رفضا دفع الأجرة.





وأكد البيان، أنه أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالقفز من القطار أثناء مسيرة مما أدى الى سقوط أحدهم أسفل عجلاته، وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر، ونقلتهم إدارة المحطة بالإسعاف لمستشفى طنطا العام، وتحفظت النيابة على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد .





وأضاف البيان، أنه يجري عرض المتهم على النيابة العامة بمدينة طنطا، وقررت الهيئة وقف رئيس القطار وسفرى القطار حتي انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبان من الباعة الجائلين.



