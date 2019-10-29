"الداخلية" تكشف عن تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين من مالكي المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وكما أهابت الوزارة بالمواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتي تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة ، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقي المحافظات.