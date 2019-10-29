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"الداخلية" تكشف عن تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:59 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين من مالكي المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.
 
وكما أهابت الوزارة بالمواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتي تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة ، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقي المحافظات.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونياً وذلك في ضوء البدء فى إستحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.
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