مدرب ليفربول يكشف حالة محمد صلاح قبل مواجهة آرسنال

كشف المدرب بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عن حالة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

ليندرز يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

قال مساعد كلوب:"محمد صلاح بخير استبداله أمام توتنهام في المباراة السابقة كان وقائيًا، لأن بمرور الوقت يشعر ببعض الإجهاد ولكنه بخير".





مساعد يورجن كلوب يتحدث عن مباراة ارسنال

قال ليندرز:"‏سنهاجم في هذه المسابقة ونريد الفوز بها نحن على بُعد مباراة واحدة فقط من دور الثمانية نريد الجودة والهوية في لعبتنا والجاهزية أمر مهم ‏سيكون لدينا غدًا تشكيلة من اللاعبين الذين يشعرون بالمسؤولية عن الهجوم غداً والذين يعرفون مسؤولية اللعب ضد أرسنال في ارضنا سيكون لدينا تشكيلة من المتعطشين والجاهزين والذين يريدون إثبات انفسهم‎".





تعرف علي موعد مباراة ليفربول و ارسنال

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول و نظيره نادي آرسنال غدا الأربعاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.