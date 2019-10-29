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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:53 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أخبار بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات الرئيسية وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحا 0.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5767.28 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% خاسراً 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6280.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% رابحاً 10.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.84 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 146.4 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار كويتى عبر 5753 صفقة.

 
وعلي مستوي القطاعات المدرجة ببورصة الكويت فقد ارتفع 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%.
 

وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس قائمة الإرتفاعات بالبورصة ، ووصل نسبة الإرتفاع الي 20.51%، تلاه شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.81%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" قائمة الإنخفاضات بنسبة 12.26% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 10.91%، ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 10%.
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