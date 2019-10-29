عاجل.. إقالة وزير الدفاع و وزير الخارجية





وقد أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بلاغا، أفادت به بإعفاء الزبيدي من مهامه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، الذي أذن كذلك بإقالة كل من وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي و كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني.





وجاء بلاغ رئاسة الحكومة، كالتالي:





"بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر :

1- أعفاء وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.

2- أعفاء وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف السيد صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.

3- أعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه".

تمّ منذ قليل وبصفة مفاجئة، الإعلان عن إقالة وزير الدفاع التونسي السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه، ليتولى السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.