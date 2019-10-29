محمد هنيدي يشكر القائمين علي مهرجان موسم الرياض

تكريم الجونة



وكان الفنان محمد هنيدي كرم خلال حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الجمعة قبل الماضية بحضور لفيف من أصدقائه من الفنانين على رأسهم أحمد السقا ومنى زكي وغيرهم الكثيرين.



نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، تغريدة عبر حسابه على موقع التغرديدات الشهير "تويتر".ووجهه "هنيدي" رسالة شكر لكل القائمين على المهرجان وأشاد بالحفل الضخم وبولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.وكتبت هنيدي:"‏اكتر من اسبوعين قضتهم في موسم الرياض عمري ما هنساهم .. الرياض أصبحت في وقت قصير مدينة عالمية في الشرق الأوسط بفضل ربنا ثم آلاف البشر اللي اشتغلوا علي الموسم عشان يطلع بالشكل ده".وتابع: "‏عايز أشكر كل اللي عملوا الإنجاز الكبير ده سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد اللي كان السبب في تغيير وإنجاز ماكناش نتخيله أنه ممكن يحصل في الشرق الأوسط".واستكمل شكره في تغريده أخرى: "‏وحبيبي وصديقي معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي قدر يحول الحلم ده لحقيقة مع هيئة الترفيه وكل العاملين فيها".واختتم تغرايداته بتوجيه رساله شكر للجمهور قائلا: "‏وطبعا ننهي باللي كانوا سبب في تواجدنا هنا الجمهور العظيم اللي دعمنا وكان سبب النجاح ده .. الجمهور السعودي وشعب السعودية الجميل".وقدم الفنان محمد هنيدي، في موسم الرياض مسرحية "3 أيام في الساحل"، وقدحطمت كل الأرقام وفاقت التوقعات والإيرادات، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الساحق التي حققتها المسرحية وامتدت ليالي العرض في موسم الرياض بناءًا على طلب الجمهور، نظرًا للإقبال الكبير والشديد على المسرحية التي لاقت تفاعل كبير وردود أفعال قوية من قبل الجماهير.وقد وجه محمد هنيدي، رسالة شكر لمعالي المستشار تركي آل شيخ، وكل القائمين على ادارة الترفيه في المملكة وللجمهور السعودي علي استقبالهم له بحفاوة شديدة، مما أعرب "هنيدي" عن سعادته البالغة بما يدور هذه الأيام بالمملكة، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة السعودية.وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا في مصر بحفلات ماتنيه وسورايه، حضرها العديد من النجوم والجمهور الذي ينتظر أعماله المسرحية بفارغ الصبر نظرًا لخفة ظله، واستطاعت ايضًا أن تحقق أرقام قياسية في السعودية، كأول مسرحية تشهدها في الرياض.جدير بالذكر ان موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.