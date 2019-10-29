تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر

عروض كارفور على اللحوم والدواجن المجمدة





كما تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.