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تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:39 م
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عروض كارفور حتى 3 نوفمبر
عروض كارفور حتى 3 نوفمبر
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عروض سلاسل محلات كارفور 
شملت خصومات وعروض كارفور خلال شهر نوفمبر المقبل ومن أهم ما يميز عروض كارفور خلال الفترة الحالية هى عروض حلاوة المولد النبوى الشريف  والتى يحل موعده في 9 نوفمبر الجارى وشملت عروض كارفور الأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية والكمبيوترات، والكثير من المنتجات والمستلزمات والسلع والأدوات المنزلية، فضلا  الخصومات على اللحوم والدواجن والأجبان الزيت والسكر والأرز، كما تشمل عروض كارفور على السلع الغذائية كالفواكه والخضار والمكسرات وكذلك الأدوات المدارس بأسعار تنافسية تناسب الكثير من المستهلكين.

تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر

 عروض كارفور على اللحوم والدواجن المجمدة 

كما تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر
تعرف على أهم عروض كارفور مصر في الفترة من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر

عروض كارفور حتى 3 نوفمبر
شكل كتالوج عروض كارفور خلال شهر اكتوبر 2019 على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات  على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.

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