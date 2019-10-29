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تفحم سيارة ملاكي أمام مستشفى بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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شهدت منطقة "أرض المستشفيات" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، حريق انتهى بتفحم سيارة ملاكي أمام مستشفى "ابن سينا" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتبين وقوع الحريق بسبب ماس كهربائي بالسيارة أدى إلى تفحمها دون وقوع خسائر بشرية، فيما رفض صاحب السيارة تحرير أية محاضر بالواقعة.

ووقع حادث انقلاب سيارة مُحملة بزيت طعام، منذ قليل، أمام المبنى الإداري لمجموعة "النساجون الشرقيون" بالكيلو 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بانقلاب سيارة مُحملة بكراتين زيت طعام، وذلك إثر انفجار إطارها الأيسر أمام المبنى الإداري لمجموعة "النساجون الشرقيون" بالكيلو 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى إزالة آثار الانقلاب وإعادة تسيير الطريق.
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مصر سيارة تفحم اخبار

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