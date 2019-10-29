عمومية الجودو تعتمد الميزانية والحساب الختامى وتشيد بأعمال الاتحاد

عقد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس الإدارة فعاليات الجمعية العمومية العادية اليوم الثلاثاء بمقر قاعة الإجتماعات الرئيسية باللجنة الاوليمبية ، بحضور 30 ناديا وهيئة رياضية ، من أصل 43 ناديا وهيئة لها حق الحضور ، أدار الجمعية المستشار محمد الدمرداش ، وفى نهاية الجمعية قدم الأعضاء الشكر إلى مجلس الإدارة بعد زيادة حجم النشاط المحلى والدولى خلال السنة المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، فضلا عن أن الميزانية عبرت عن الموقف المالى للاتحاد ، كما أشاد الأعضاء بالمجهودات الكبيرة التى بذلها مجلس الإدارة خلال الفترات السابقة .





وافق أعضاء الجمعية على جدول الأعمال بالكامل والذى تم إرساله للأندية والهيئات الرياضية فى الموعد القانونى ، وتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 28 نوفمبر الماضى ، والنظر فى تقرير مجلس إلادارة عن أعماله فى السنة المنتهية 2018 / 2019 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات ، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2019 / 2020 ، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الهيئات فى الموعد القانونى ، وفوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة لتحديد مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى ومراقب الحسابات على أن لا تزيد الزيادة عن 20 فى المائة ، ثم أعلن المستشار محمد صلاح المشرف القضائى على الانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين ، بفوز كل من إسماعيل محمود حفيظ وفوزى الهلباوى بعضوية مجلس الإدارة .





فتح المهندس مطيع فخر الدين الزهوى باب المناقشات والمقترحات مع أعضاء الجمعية العمومية بعد إنتهاء فاعليات الجمعية رسميا ، حيث وعد رئيس الاتحاد بدراسة المقترحات التى دونها المدير التنفيذى للاتحاد ، وتنفيذ المتاح منها طبقا للموقف المالى للاتحاد ، والدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة .