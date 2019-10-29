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عمومية الجودو تعتمد الميزانية والحساب الختامى وتشيد بأعمال الاتحاد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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عمومية الجودو
عمومية الجودو
الفجر الرياضي
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عقد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس الإدارة فعاليات الجمعية العمومية العادية اليوم الثلاثاء بمقر قاعة الإجتماعات الرئيسية باللجنة الاوليمبية ، بحضور  30 ناديا وهيئة رياضية ، من أصل 43 ناديا وهيئة لها حق الحضور ، أدار الجمعية المستشار محمد الدمرداش ، وفى نهاية الجمعية قدم الأعضاء الشكر إلى مجلس الإدارة بعد زيادة حجم النشاط المحلى والدولى خلال السنة المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، فضلا عن أن الميزانية عبرت عن الموقف المالى للاتحاد ، كما أشاد الأعضاء بالمجهودات الكبيرة التى بذلها مجلس الإدارة خلال الفترات السابقة .

وافق  أعضاء الجمعية على جدول الأعمال بالكامل والذى تم إرساله للأندية والهيئات الرياضية فى الموعد القانونى ، وتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 28 نوفمبر الماضى  ، والنظر فى تقرير مجلس إلادارة عن أعماله فى السنة المنتهية 2018 / 2019 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات ، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2019 / 2020 ، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الهيئات فى الموعد القانونى ، وفوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة لتحديد مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى ومراقب الحسابات على أن لا تزيد الزيادة عن 20 فى المائة ، ثم أعلن المستشار محمد صلاح المشرف القضائى على الانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين ، بفوز كل من إسماعيل محمود حفيظ وفوزى الهلباوى بعضوية مجلس الإدارة .

فتح المهندس مطيع فخر الدين الزهوى باب المناقشات والمقترحات مع أعضاء الجمعية العمومية بعد إنتهاء فاعليات الجمعية رسميا ، حيث وعد رئيس الاتحاد بدراسة المقترحات التى دونها المدير التنفيذى للاتحاد ، وتنفيذ المتاح منها طبقا للموقف المالى للاتحاد ، والدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة .
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