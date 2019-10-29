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نصائح ذهبية لتقوية جهاز المناعة لدى الرجال

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:39 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اليوم سنقدم لكم نصائح ذهبية وإرشادات صحية لتقوية الجهاز المناعي لدى الراجل، حيث يمنك منهع الميكروبات التي تدخل الجسم والجراثيم بعد اتباع هذه النصائح التالية:

- يجب أن يأخذ الإنسان قسطه الطبيعي من ساعات النوم اليومية، حيث يجب أن ينام الإنسان من 6 إلى 8 ساعات يوميا، وهذا يساعد بقوة على تقوية المناعة.

- التوتر يضر جهاز المناعة لذا يجب عليك البعد عن التوتر وأيضا عدم الوقوع تحت الضغط الكبير والإرهاق.
ممارسة الرياضة

- يجب أن يحافظ الإنسان على أن يمارس الرياضة يوميا لتقوية المناعة أو على الأقل المشي ويواظب على الحركة المستمرة، فإن الخمول يضر جهاز المناعة.

- التغذية الصحية والسليمة، والحصول على قسط كافي من الراحة.

- يجب أن تبتعد عن تناول المعلبات والأعذية المحفوظة وسريعة التحضير، وأن تتناول الأطعمة الطازجة، فالكثير من الفواكه والخضرات التي تقوي المناعة ومن أهمها : البرتقال، الفراولة، التفاح، الكيوي، الكرنب، القرنبيط، الحبوب الكاملة، الأسماك، البطيخ، اليوسفي، الليمون.

مشروب الجنزبيل بالليمون والعسل، من المشروبات التي تقوي المناعة للصغار والكبار ويتم تحضيره بسرعه وكل سهولة من خلال غلي قطع الجنزبيل ثم تحليته بالعسل واضافة الليمون له.
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محاربة الجرائيم صحة الرجل تقوية جهاز المناعة الميكروبات الرجال الجهاز المناعي

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