بتكلفة مليار جنيهًا.. محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الخانكة (صور)



وتتكون السحارة من ماسورة قطر 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة، لكي تستوعب صرف يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميًا، حيث تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس، والذي يصب في مصرف بحر البقر، الذي يصب في بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية، وتتكون السحارة من 20 بوابة عبارة عن مداخل ومخارج وكل فتحة لها بوابتين.



وأوضح محافظ القليوبية، أن الهدف من المشروع استيعاب كميات كبيرة من المياه المتزايدة بالمصرف وتهالك السحارة القديمة، وعدم استيعابها للتصرفات الواردة للمصرف من محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس، فضلًا عن الصرف الزراعي، ولرفع الضرر الواقع على المناطق السكنية، نتيجة فيضان مياه المصرف على الجسور؛ نظرا لعدم كفاءة السحارة القديمة واستيعابها لصرف مستقبلي يقدر بحوالي 4.1 مليون متر مكعب في اليوم الواحد.





جاء ذلك بحضور العميد خالد كشك رئيس مجلس مدينة الخانكة ورضوان الزيات عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.



وعلي جانب آخر تفقد امس محافظ القليوبية،يرافقه المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاءها بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد، والذي تم إنشاءه ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص التي يحتاجون إليها.



وأكد محافظ القليوبية خلال تفقده للمبنى أنه سيتم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة وهو ما سيساهم في العمل علي تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم مشروعات مدينة الخانكة القومية الجاري إنشائها بتكلفة تتعدى 1.2 مليار جنيه ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين وبناء مصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع سحارات بلبيس والبالغ عددها 5 سحارات وتبلغ مساحة سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل 800 متر مربع وتكلفة إنشاء السحارة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا.