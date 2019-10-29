انقلاب تريلا زيت طعام بالعاشر من رمضان

وقع حادث انقلاب سيارة مُحملة بزيت طعام، منذ قليل، أمام المبنى الإداري لمجموعة "النساجون الشرقيون" بالكيلو 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بانقلاب سيارة مُحملة بكراتين زيت طعام، وذلك إثر انفجار إطارها الأيسر أمام المبنى الإداري لمجموعة "النساجون الشرقيون" بالكيلو 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى إزالة آثار الانقلاب وإعادة تسيير الطريق.