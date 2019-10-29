نادي السينما في كلية آداب الإسكندرية 

تنظم كلية الآداب جامعة الإسكندرية، الخميس المقبل، لقاءً بعنوان "الحرب في عيون السينما والموسيقي التصويرية" وتقديم عرض عن سينما الحرب في السينما المصرية والإسرائيلية من إعداد طلاب قسم اللغات الشرقية شعبة اللغة العبرية الفرقة الثالثة، وذلك في تمام الحادية عشر صباحًا بقاعة المؤتمرات والندوات بمقر الكلية.



ويتحدث خلال اللقاء الدكتور أشرف توفيق الأستاذ بأكاديمية الفنون، والدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون، وتقديم الدكتورة ندي يسري المدرسة بقسم اللغات الشرقية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، والدكتور علاء الدين رمضان رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البشرية، والدكتورة غادة موسي عميد الكلية، والدكتورة سحر شريف وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البشرية.



والجدير بالذكر أن هذه الفعالية تعد هي الأولي لـ"نادي السينما" بكلية الآداب، حيث تقيم الكلية فعالية نادي السينما وهي فعالية تقام في الخميس الأخير من كل شهر بقاعة المؤتمرات والندوات بالكلية، وذلك إيمانًا من جامعة الإسكندرية وكلية الآداب بدور القوة الناعمة في بناء شخصية الطالب والمجتمع.



ويقدم نادي السينما عرضًا لأفلام عربية وعالمية ويناقش قضايا السينما ويعني بتحليلها وشرح عناصر العمل السينمائي للجمهور غير المختصين من إخراج، وتمثيل، وإضاءة، ومونتاج، وغيرها من العناصر، كما يناقش كثيرًا من الموضوعات والتيمات التي ناقشتها السينما والفرق بين رؤية السينما ورؤية الروايات أو النص المكتوب بعامة، كما يستضيف النادي متخصصين في الفن السينمائي من أساتذة أكاديميين وممثلين ومخرجين وكتاب وسيناريو وغيرهم من مبدعي الشاشة الفضية.



ومقرري النادي كل من الدكتور أشرف توفيق الأستاذ بأكاديمية الفنون، والدكتورة دينا عبد السلام الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية المساعد والمخرجة السينمائية، والدكتورة فيبي سعد المدرس بقسم علم النفس، والدكتورة ندي يسري المدرس بقسم اللغات الشرقية وآدابها.