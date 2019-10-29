نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب



وأكد المصدر ان اللاعب يفكر في الرحيل عن ناديه البرتغالي وعدم الاستمرار معهم لنهاية الموسم الجاري والبحث عن خطوة جديدة في مشواره الكروي.



ويرغب اللاعب في الانضمام لأي نادي عربي بداية من يناير المقبل وعدم البقاء في أوروبا، بسبب تواضع الإمكانيات لدى النادي البرتغالي واستعادة مستواه من جديد، وكشف لبعض المقربين منه عن تحديه للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني والحصول على فرصته مع حسام البدري بعد استبعاده من المعسكر الأول بسبب عدم مشاركته بصورة مستمرة مع فريقه.



وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن ضم الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك.



وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم: محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.



كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي عن تلقيه بعض العروض الخليجية في الفترة الأخيرة.