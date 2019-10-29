صندوق النقد الدولي: أسواق الشرق الأوسط أكثر حساسية للمخاطر العالمية

من المحتمل أن تخسر الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بسبب التحول في معنويات المخاطرة العالمية أكثر من الدول النامية الأخرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الذي يسلط الضوء على اعتماد المنطقة المتزايد على الأموال الساخنة.



وتضاعفت تدفقات رأس المال إلى المنطقة تقريبًا على مدار العقد الماضي، حيث سارعت الحكومات إلى انخفاض أسعار النفط إلى أسواق السندات لتمويل ميزانيتها وعجز الحساب الجاري. من ناحية أخرى، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل بمقدار النصف تقريبًا.



وقال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن الأموال وفرت لبعض الحكومات وسيلة لسد العجز بأسعار رخيصة نسبيًا، فإن "انخفاض شفافية الحكومة والشركات" يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في شهية المخاطرة من التدفقات إلى الأسواق الناشئة الأخرى.



وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر في دبي: "التوقعات العالمية تتمثل في انخفاض النمو وتزايد عدم اليقين، بما في ذلك بسبب التوترات التجارية التي لم تحل".



وأضاف: "نظرًا لأن التدفقات إلى المنطقة حساسة للغاية للتغيرات في حالة عدم اليقين العالمية، فهناك مخاطر انخفاض تدفقات رأس المال أو حتى عكس اتجاهها".



قال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له إن الجهود يجب أن تركز على إصلاح المالية العامة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباش، الذي كان انخفاضه أكثر وضوحًا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقارنة بباقي العالم بسبب ضعف احتمالات النمو والتوترات السياسية، حسبما ذكرت بلومبرج.



وتزيد النتائج من الحاجة إلى حماية المنطقة من عمليات البيع العالمية، تمثل تدفقات رأس المال إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 20٪ من إجمالي الأسواق الناشئة، ارتفاعًا من 5٪ قبل الأزمة المالية العالمية، وفقًا لصندوق النقد الدولي.



وإحدى توصيات التقرير هي تطوير الأسواق المالية المحلية، والتي تختلف بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة.



وعلى الرغم من كونها من بين المقترضين الدوليين الأكثر وفرة في العالم النامي منذ انهيار أسعار النفط، فإن أسواق السندات المحلية في الخليج متخلفة.

