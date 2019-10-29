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جامعة القناة فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:18 م
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الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
هشام إسماعيل
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ينطلق ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس، غدًا الأربعاء، بفتح باب الترشح لعضوية الاتحادات الطلابية، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن انتخابات اتحاد الطلاب، انه عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة، وذلك للوقوف على استعدادات الكليات للانتخابات شملت هذه الاجتماعات اجتماع لوكلاء الكليات ومديرى الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب وإجتماع مديرى إدارات شئون الطلاب بالكليات وامتدت الاجتماعات لتشمل رؤساء الأقسام برعاية الشباب بالكليات.

حيث قام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بوضع الخطوط العريضة لسير العمل داخل اللجان الانتخابية فى مرحلتها الأولى معلنا القواعد العامة للانتخابات والتى شملت الالتزام بالقواعد العامة للدعاية والإعلان دون استخدام أى رموز سياسية أو حزبية أو دينية مع الالتزام بأماكن الانتخابات التى يتم الإبلاغ عنها والالتزام بمواعيد الانتخابات والتوقيتات المشار إليها فى الجدول.

مؤكدا على ضرورة التزام جميع أعضاء اللجان بالتواجد فى أماكن اللجان وكذلك الالتزام بالنماذج المرسلة على أن تكون مستوفاة كاملة، مكتوبة، مطبوعة بالحاسب الالى وكتابة البيانات كاملة واضحة ومراجعه دقيقة لكل بيان قبل تسليمه مع الالتزام بموعد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ من ٢ إلى ١٤ نوفمبر بالتوازى مع العملية الانتخابية.

كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على دقة رصد بيانات المرشحين وسرعة إرسالها طول فترة العمل مع ضرورة إرسال ثلاث بيانات يومية لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل الكليات مع التعاون التام بين رؤساء أقسام رعاية الشباب بالكليات ومدراء رعاية الشباب مسئولى الكليات ووكلاء الكليات.

لافتا الي وجود غرفة عمليات بمبنى الأنشطة الطلابية إلى جانب غرفة عمليات موازية بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشددا على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لفتح باب الترشح وإغلاقه كما قام بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس وذلك لمتابعة سير الانتخابات بجميع الكليات.
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مصر جامعة القناة الدكتور طارق راشد رحمي اخبار

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