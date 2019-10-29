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وزير قطاع الأعمال يعلن خطة لهيكلة "مصر للسياحة"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:22 م
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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
احمد الشيخ
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في إطار المتابعة الدورية لمشروعات إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، عقد السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا للوقوف على الموقف التنفيذى في مشروع إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة ومشروع إنشاء منصة للترويج للمقاصد للسياحية في مصر.

وذلك بحضور  رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ومسؤولي شركة مصر للسياحة والاستشاري العالمي الذي يتولى مشروع إعادة الهيكلة.

استمع الوزير إلى العرض المقدم من الاستشاري بشأن ما تم من إجراءات وخطوات حتى الآن في إطار خطة إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة والتي تشمل النواحي الإدارية والفنية والمالية.

أكد الوزير على إجراء هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة لتكوين كيان قوى لتقديم خدمات سياحية عالية الجودة تليق باسم الشركة العريق وفق المقاييس والمعايير العالمية بما يؤهلها للمنافسة بقوة وزيادة حصتها السوقية.

وتضمن العرض التصور الخاص بمشروع إعادة الهيكلة من مرحلة الدراسة والتخطيط للبرامج والخدمات وإدارة الأصول السياحية والاستثمارية ومرحلة المتابعة والرقابة والتطوير إلى مرحلة التنظيم والتنفيذ، وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق وتحسين الخدمات المساعدة الداعمة للنشاط بتقديم دعم فني تكنولوجي وإداري لعمليات التشغيل اليومي والنقل السياحي وخدمة العملاء وإدارة الجودة الشاملة.

كما تابع الوزير الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء منصة إلكترونية للترويج والتسويق للمقاصد والمعالم السياحية والبرامج الترفيهية ورحلات اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية ونظام حجز إلكتروني باستخدم طرق تكنولوجية حديثة سواء للمصريين أو السائحين الأجانب.. حيث استعرض السيد الوزير التصور الخاص بالتطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول للخدمات المقدمة من خلال هذا المشروع ومحتويات التطبيق والعروض والبرامج المتاحة وطرق الحجز والسداد وغيرها.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة في إطار عملية إعاد الهيكلة والتطوير مشددا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من هذه المشروعات والالتزام بالمواعيد المحددة.


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