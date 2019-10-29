نادين الدريني لـ"الفجر الفني": "مشاركة ٧٩ فيلم في بانوراما الفيلم الأوروبي.. وملتزمين بسعر التذكرة"

قالت نادين الدريني مدير مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي، إن إدارة البانوراما تحرص على اختيار أفلام أوروبية مناسبة للجمهور المصري، حيث يقوم مدير البرامج موفق الشوربجي بمشاهدة أفلام أوروبية مختلفة بداية من مطلع العام، وبعدها يتناقش مع باقي الفريق لاختيار أفضل الأفلام وفق الميزانية المتاحة لعرضها ضمن فاعليات البانوراما.



وأضافت "الدريني" في تصريحات خاصة ل"الفجر الفني"، على هامش جلسة الحوارات الصحفية التي عُقدت ظهر اليوم بسينما زاوية للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية عشر من المهرجان، أن عروض البانوراما في الدورة الثانية عشر ستقتصر على سينما زاوية وسينما الزمالك إلى جانب ١٦ عرض في ٩ محافظات بالتعاون مع شركاء زاوية الذين سينظمون عروض الأفلام، وعرض واحد في المعهد الثقافي الإيطالي.



وأشارت "الدريني" إلى مشاركة ٧٩ فيلم خلال الدورة الثانية عشر من المهرجان، أبرزها: "ألام ومجد"، و"كبار في الغرفة" والذي سيشهدمنلقشة مفتوحة مع صناعه بعد العرض، مشيرة إلى توسع أقسام البانوراما هذا العام لتشمل "مخرجون صاعدون"، "أفلام روائية طويلة"، "أفلام تسجيلية"، "هنا وهناك أفلام بلا حدود"، "علامات سينمائية"، "عروض خاصة"، "أفلام للأطفال والأسرة"، "سينما أنياس فاردا".



ولفتت "الدريني" إلى مشاركة عدد من الأفلام غير الأوروبية بالمهرجان، ضمن قسم "هنا وهناك.. أفلام بلا حدود" مؤكدة أنها أفلام تمت بانتاج أوروبي وشاركت في مهرجانات أوروبية، وحصدت جوائز عدة، ويأتي اختيارها في البانوراما لأنها أفلام مميزة.



وتمنت "الدريني" أن تنال عروض البانوراما هذا العام إعجاب الجمهور، وأن يتيح البرنامج للجمهور مشاهدة أفلام متنوعة، وأن يزداد إقبال الجمهور على مشاهدة الأفلام، مؤكدة أن البانوراما ملتزمة بتثبيت سعر التذكرة لإعطاء الفرصة للجمهور.



ومن المقرر أن تنطلق فاعليات الدورة الثانية عشر في الفترة من ٦: ١٦ نوفمبر المقبل، بمشاركة 75 فيلم روائي، وثائقي، وقصير من أكثر من 30 بلد.

