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لماذا ترفض مدينة شيكاغو زيارة "ترامب" وزوجته؟

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:44 م
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ترامب
ترامب
ياسمين مبروك
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شهدت شوارع مدينة شيكاغو، حالة من الرفض التام لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، حيث رفعوا لافتات مناهضة للزيارة، التي تستهدف عقد اجتماع ببن ترامب وقادة الشرطة.

رفض زيارة ترامب وزوجته 
تجمع آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة شيكاغو، ورفعوا لافتات مناهضة لزيارة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته، بحسب موقع cbs  الأمريكى، فإن الزيارة هدفها إلى عقد اجتماع بين ترامب وقادة الشرطة في المدينة.
وأبرزت وكالة "رويترز" للأنباء صورًا لتجمع آلاف المتظاهرين في وسط مدينة شيكاغو احتجاجًا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته.

سبب الخلاف القائم
ويرجع سبب رفض مدينة شيكاغو، زيارة الرئيس الأمريكي وزوجته، إلى أنه سابقًا وقع دونالد ترامب مرسوما يقضي بحرمان عدة مدن أمريكية توصف "بمدن الملاذ" من أموال فدرالية لرفضها تسليم سكانها من المهاجرين غير الشرعيين إلى الشرطة. 

وحينها، قررت شيكاغو، تقديم شكوى ضد هذا المرسوم سعيًا لإلغائه أمام محكمة فدرالية.

وتقدمت مدينة شيكاغو، شكوى ضد إدارة دونالد ترامب التي تهدد بإلغاء تمويل مدن تسمى "ملاذات"، لأنها ترفض تسليم سكانها الذين لا يملكون أوراقا شرعية إلى شرطةالهجرة.

وتعهدت ثالث أكبر مدينة أمريكية، مثلها مثل مدن "ملاذ" أخرى في كافة أنحاء البلاد، بحماية سكانها الأجانب المقيمين بدون أوراق قانونية، في تحد لسياسة البلاد الفدرالية بشأن الهجرة.

ولإجبار هذه المدن على احترام القانون حول الهجرة وقع الرئيس الأمريكي الجمهوري مرسوما لحرمانها من الأموال الفدرالية، ومدينة شيكاغو قدمت شكوى ضد هذا المرسوم.

ما لا تعرفه عن شيكاغو؟
تعد شيكاغو، ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية سكانًا بعد مدينة نيويورك ولوس أنجلوس، حيث تقع في ولاية إلينوي.

تشتهر شيكاغو بأنها أحد أكبر مدن العالم وإن لم تكن أكبرها فأنها أحد أكثر المدن احتضانًا لجميع جنسيات العالم، ويشكل البيض أغلبية في شيكاغو حيث يمثلون 45% ثم يأتي السود 32.9%.

وتعتبر شيكاغو مركزًا عالميا مهما اقتصاديا وتجاريا وصناعيا وعلميا وفي مجالات النقل والسفر والسياحة والاتصالات خاصة مع وجود مطار أوهير الدولي بها الذي احتفظ طويلا بلقب أكثر مطارات العالم ازدحاما.

تتميز المدينة بالتنوع الكبير في نشاطاتها وإسهاماتها في مختلف المجالات الثقافية والموسيقية والفنية مثل المسرح والسينما والرواية وموسيقى الجاز والبلوز والسول.

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