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السعودية توقع اتفاقات بقيمة 15 مليار دولار في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:41 م
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بوابة الفجر
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قالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية في بيان إن المملكة وقعت 23 اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد في عامه الثالث، لجذب استثمارات أجنبية إلى المملكة.

وذكر البيان أن الاتفاقات تشمل اتفاقا استثماريا بقيمة 120 مليون دولار بين الهيئة العامة للاستثمار وبي.آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية واستثمارا بقيمة 700 مليون دولار بين الهيئة ومودلر ميدل إيست. وتسعى الشركتان لتطوير عملياتهما في السعودية.

وتستهدف السعودية جذب رأس المال الأجنبي إلى القطاع غير النفطي بها، وتسعى لاستثمارات في الخارج في إطار رؤية المملكة 2030، وهي خطة طموحة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط.

وفيما يلي بعض أبرز الصفقات غير النفطية، التي أبرمتها السعودية منذ إعلان الخطة في 2016:

 صندوق الثروة السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقاً مع مصر لإنشاء صندوق استثمار حجمه 16 مليار دولار.

 صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة نسبتها 5% في أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار في أول استثمار رئيسي للصندوق واعتبر على نطاق واسع إيذانا باستراتيجيته الجديدة ذات التركيز التكنولوجي.

 صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 500 مليون دولار في مشروع التجارة الإلكترونية الشرق أوسطي نون.كوم.

صندوق الاستثمارات العامة يخطط لشراء حصة 50% من أديبتيو ومقرها الخليج، التي تسيطر على الشركة الكويتية للأغذية (أميركانا)، في صفقة بقيمة ملياري دولار، وفقاً لما ذكرته رويترز.

صندوق الاستثمارات العامة يتعهد بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار، وهو صندوق استثمار يركز على التكنولوجيا جرى تأسيسه بالاشتراك مع مجموعة سوفت بنك اليابانية. وأبدت الرياض اهتماماً بالاستثمار في صندوق رؤية 2.

صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمار المباشر الأميركية بلاكستون، ليلتزم بما بين 20 و40 مليار دولار في صندوق يركز على البنية التحتية الأميركية.

 جنرال إلكتريك توقع اتفاقيات أعمال بقيمة 15 مليار دولار مع السعودية تشمل عدة قطاعات صناعية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والرعاية الصحية.

 في افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن خطط لاستثمار مليار دولار في فيرجن جلاكتيك، شركة الفضاء التابعة للملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، وشركتيها الشقيقتين ذا سبيس-شيب كومباني وفيرجن أوربت.

صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع شركة قاعات العرض السينمائي الأميركية ايه.ام.سي إنترتينمنت هولدنجز لإقامة قاعات عرض في السعودية. وقالت الشركة في أبريل نيسان إن الخطة تمضي قدما.

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 461 مليون دولار في ماجيك ليب، وهي شركة أميركية ناشئة للواقع المعزز.

 سوفت بنك والمملكة تتفقان على بناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، والتي من المتوقع أن تنتج 200 جيجاوات من الكهرباء.

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن اتفاق مع "سكس فلاجس الأميركية" لافتتاح متنزه في مدينة القدية الترفيهية بالسعودية بحلول 2022.

صندوق الاستثمارات العامة يشترك مع مستثمرين آخرين للاستحواذ على 57.8% في أكور إنفست، شركة العقارات الفندقية الفرنسية، مقابل 5.33 مليار دولار.

 الرياض توقع اتفاقيات بقيمة 56 مليار دولار المؤتمر الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار.

مسؤول سعودي يقول إن المملكة تخطط لتطوير مجمع متكامل للطاقة الشمسية والكربون الأسود، بقيمة ملياري دولار بالشراكة مع لونجي الصينية وأو.سي.آي الكورية الجنوبية.

 صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يزيد عن مليار دولار في شركة لوسيد موتورز الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية.

شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 49% من شركة الاستشارات ريتشارد آتياس آند أسوشيتس، التي قٌدرت قيمتها من قبل بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.


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