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سر طلب مرتضى منصور زيارة "الخطيب" في منزله

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:38 م
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مرتضى والخطيب
مرتضى والخطيب
هاني عصام
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ينوي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتخاذ خطوة جديدة في طريق إعادة الأمور لمجاريها مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.


وتشهد الأيام الحالية خلافات كبيرة بين الطرفين وتصريحات متبادلة بينهما قبل أن يتدخل بعض الوسطاء لنبذ الخلافات بشكل كامل بينهما.


ويرغب مرتضى منصور في زيارة محمود الخطيب في منزله للاطمئنان على صحته بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها في الوقت الحالي مما يفتح الباب أمام الصلح بينهما بشكل جدي.


وجاءت خطوة مرتضى لفتح صفحة جديدة بين الطرفين ونبذ الخلافات بشكل نهائي مما يسهل من خطوة عودة الجمهور من جديد في الفترة المقبلة.


وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب الارتباطات الدوليةعلى كافة المستويات.


حذر مسئولو نادي الزمالك لاعبيهم من السهر خلال فترة الراحة وضرورة الإلتزام بالبرنامج اليومي لهم بشكل طبيعي لعدم تأثرهم سلبيًا.


كما شدد مسئولو النادي على اللاعبين بعدم زيادة أوزانهم حتى يكونوا في فورمة وتركيز كامل مع بداية التدريبات والاستعداد لإستئناف بطولة الدوري وحتى لا يستغرق الجهاز الفني وقتًا طويلًا في تجهيزهم.


واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة واستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.


وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.


ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري


قرعة دوري أبطال إفريقيا


المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك 

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.


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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور محمود الخطيب زيارة مرتضى منصور للخطيب الزمالك الاهلي

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