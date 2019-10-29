حددت إدارة نادي برشلونة، أولى الصفقات الصيفية التي سيتم التعاقد معها بنهاية الموسم الجاري، من أجل تدعيم الفريق .





برشلونة يحدد أولى صفقاته الصيفية





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة تخطط لاستعادة خدمات جوردي ماسيب حارس مرمى الفريق السابق وحامي عرين بلد الوليد حاليًا .





وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن إريك أبيدال السكرتير الفني في برشلونة كان يعمل على إعادة جوردي ماسيب إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، إلا أن رغبة الهولندي ياسبر سيليسن في الرحيل وفرمان فالفيردي بالتعاقد مع البرازيلي نيتو، آجل إمكانية عودة حارس برشلونة السابق من بلد الوليد .





وتابع، أن برشلونة لم يقدم أي عروض رسمية من أجل ضم اللاعب، إلا أن أبيدال سيعود مرة أخرى من أجل إنهاء تلك الصفقة خلال الميركاتو الصيفي المقبل .





وأنهت، أن هناك حالة إجماع داخل الجهاز الفني لفريق برشلونة على عودة جوردي ماسي، نظرًا لإمكانياته الرائعة، علمًا بأن الشرط الجزائي الموجود بعقد الحارس يقدر بـ5 مليون يورو .





وعلى صعيد أخر، يستعد برشلونة لمواجهة نظيره بلد الوليد، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .



