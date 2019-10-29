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"الإفتاء" توضح حكم دخول الحمام بالهاتف المحمل عليه القرآن الكريم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:27 م
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الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء خلاله ما حكم المسح على الجوارب الذي به ثقوب أثناء الوضوء.

وأكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا لا يجوز ولا يصح أن يتم المسح على الجوارب وهو به ثقوب خاصة لو كانت الثقوب كبيرة.

وحول حكم دخول الحمام بالهاتف المحمول المحمل عليه القرآن الكريم، أكد "ممدوح"، أنه جائز ولا شيء في ذلك. 

وحول ما إذا كان ثواب قراءة القرآن الكريم والصدقة على الميت للقائم بها نصيب منها، أجاب مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه نعم يكون للقائم بها نصيب منها.

وعن كونه مصاب بالاكتئاب، ولا يدري ماذا يفعل، نصح "ممدوح" السائل، بقول: " يارب أشرح صدري ويسري أمري والإكثار من الذكر والصلاة على الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
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الكلمات المفتاحية

فتاوى الدكتور أحمد ممدوح الافتاء

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